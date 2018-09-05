Верховный суд признал незаконным прекращение выплат пенсий жителям Донбасса

Верховный суд Украины счел незаконным решение властей страны остановить выплату пенсий жителям самопровозглашенных республик Донбасса. Соответствующее решение было принято в среду, 4 сентября.

«Большая палата ВСУ подтвердила, что требования в отношении проверок, содержащиеся в постановлении кабинета министров №365, не являются законным основанием для прекращения выплаты пенсий жителям оккупированного Донбасса», — приводит ТАСС выдержку из сообщения организации «Право на защиту», предоставляющей помощь переселенцам.

Как отмечают эксперты, это решение было вынесено по показательному делу и его будут применять при рассмотрении всех исков переселенцев в органы Пенсионного фонда Украины.

Ранее «Известия» писали, что в конце июля на Украине началась массовая задержка пенсионных выплат. С такими проблемами столкнулся каждый шестой пенсионер.