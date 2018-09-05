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Корейские кардиологи проведут операции детям из Хабаровского края

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Врачи из Южной Кореи осматривают маленьких пациентов в Хабаровске. Детей с врожденными пороками сердца направят на операции.

Пациентов принимают в детской больнице имени Истомина. Кардиологи из клиники Сэчжон после обследования отберут детей с пороками сердца для оперативного лечения. Диагностика проводится бесплатно, пишет ИА AmurMedia.

Корейские врачи оказывают благотворительную помощь в Хабаровске с 2002 года. Они прооперировали более 60 детей, сейчас бывшие пациенты чувствуют себя хорошо. Ежегодно три-четыре ребенка за счет благотворительных средств отправляются на лечение в корейскую клинику. При этом медики уточняют, что сложные операции на сердце успешно проводятся и в самом Хабаровске.

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