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Организаторы обновили программу форума «Спектр-2018»

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Фото: rspectr.com
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Организаторы обновили программу форума «Спектр-2018», где примет участие министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Песков. В мероприятие включены доклады о перспективах развития технологии 5G, состоянии и перспективах использования радиочастотного спектра, совершенствовании контроля и надзора в сфере связи.

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В этом году форум проводится при поддержке Минкомсвязи и Роскомнадзора и состоится 18–19 сентября в Сочи.

В форуме традиционно участвуют представители Минкомсвязи, Роскомнадзора, Россвязи, ФГУП «ГРЧЦ», научно-исследовательского института радио, ФГУП «РТРС», ФГУП «Космическая связь», отраслевых организаций, операторов связи, производителей оборудования связи и вещания, компаний-вендоров.

Данные, необходимые для участии в форуме, размещены на сайте мероприятия.

Впервые на него пригласили представителей регулирующих органов стран ЕврАзЭс.

В конце августа Роскомнадзор заблокировал 500 сайтов за распространение персональных данных. Владельцы еще 640 сайтов удалили противоправную информацию до блокировки. Все запрещенные судом сайты занесены в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных.

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