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Тайфун «Джеби» оставил без света около 4,5 тыс. жителей Сахалина

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Фото: ТАСС/Кирилл Ясько
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Около 4,5 тыс. жителей Сахалина остались без электричества при прохождении тайфуна «Джеби».

По данным Минэнерго России, на острове пострадали девять населенных пунктов. К аварийно-восстановительным работам привлечены личный состав и спецтехника ПАО «Сахалинэнерго».

Кроме того, стихия спровоцировала сход селя в водохранилище города Макаров, из-за чего без воды осталось более 6,5 тыс. жителей. Нормализовать ситуацию местные власти обещали через сутки-двое. В настоящее время организована доставка воды в населенный пункт автотранспортом, пишет ТАСС в среду, 5 сентября.

Из-за тайфуна «Джеби» в среду на острове прекратили движение все пассажирские поезда дальнего следования. Циклон принес на Сахалин сильные дожди и ураганный ветер. Так, на перегон между станциями Заозерное и Вахрушево в Поронайском районе сошли около 50 грязевых потоков. Кроме того, закрыт участок автомагистрали Южно-Сахалинск — Оха.

В Хабаровском крае в городе Советская Гавань в результате разгула стихии пострадали школа и детский сад. Из-за непогоды в регионе введен режим чрезвычайной ситуации.

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