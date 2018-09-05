Тайфун «Джеби» оставил без света около 4,5 тыс. жителей Сахалина

Около 4,5 тыс. жителей Сахалина остались без электричества при прохождении тайфуна «Джеби».

По данным Минэнерго России, на острове пострадали девять населенных пунктов. К аварийно-восстановительным работам привлечены личный состав и спецтехника ПАО «Сахалинэнерго».

Кроме того, стихия спровоцировала сход селя в водохранилище города Макаров, из-за чего без воды осталось более 6,5 тыс. жителей. Нормализовать ситуацию местные власти обещали через сутки-двое. В настоящее время организована доставка воды в населенный пункт автотранспортом, пишет ТАСС в среду, 5 сентября.

Из-за тайфуна «Джеби» в среду на острове прекратили движение все пассажирские поезда дальнего следования. Циклон принес на Сахалин сильные дожди и ураганный ветер. Так, на перегон между станциями Заозерное и Вахрушево в Поронайском районе сошли около 50 грязевых потоков. Кроме того, закрыт участок автомагистрали Южно-Сахалинск — Оха.

В Хабаровском крае в городе Советская Гавань в результате разгула стихии пострадали школа и детский сад. Из-за непогоды в регионе введен режим чрезвычайной ситуации.