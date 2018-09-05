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Молодой мужчина погиб после падения на стройке в Астрахани

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Трагический случай произошел с молодым мужчиной на стройке в Астрахани. Он упал с лестницы первого этажа в строящемся здании на улице Бабефа, после чего скончался в больнице.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Астраханской области, 22 августа 26-летний местный житель упал с деревянной лестницы первого этажа и ударился головой о бетонный пол. Пострадавший был госпитализирован, пишет «Астрахань-24».

В понедельник, 3 сентября, он скончался в больнице. По факту произошедшего проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее в августе на предприятии в Белгородской области на рабочего вылился расплавленный металл. Пострадавший был доставлен в реанимацию, где спустя пять дней скончался.

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