Молодой мужчина погиб после падения на стройке в Астрахани

Трагический случай произошел с молодым мужчиной на стройке в Астрахани. Он упал с лестницы первого этажа в строящемся здании на улице Бабефа, после чего скончался в больнице.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Астраханской области, 22 августа 26-летний местный житель упал с деревянной лестницы первого этажа и ударился головой о бетонный пол. Пострадавший был госпитализирован, пишет «Астрахань-24».

В понедельник, 3 сентября, он скончался в больнице. По факту произошедшего проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее в августе на предприятии в Белгородской области на рабочего вылился расплавленный металл. Пострадавший был доставлен в реанимацию, где спустя пять дней скончался.