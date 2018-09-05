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Глава Тюменской области посетил историко-архитектурный комплекс в Салехарде

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Временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор посетил историко-архитектурный комплекс «Обдорский острог» в Салехарде сегодня, 5 сентября, в ходе рабочей поездки. Экскурсию для главы области провел атаман Полярного отдельского казачьего общества Сергей Захарченко.

В ходе экскурсии Захарченко показал врио губернатора кузницу, Никольскую башню, храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», а также местную горницу. Об этом пишет megatyumen.ru.

Помимо этого, историко-архитектурный комплекс славится экспозициями «Сибирь казачья», которые посвящены развитию и истории Сибирского казачьего войска.

Также на территории комплекса проводятся различные массовые гулянья, фольклорные праздники и другие праздничные мероприятия, а иногда мастер-классы для жителей и гостей Салехарда.

Реконструкция казачьей крепости началась в 1990-х годах. Проект воссоздания Обдорской крепости разработал архитектор Александр Ополовников. Он же стал инициатором проведения работ по реконструкции. Помимо этого, Ополовников разработал проект воссоздания исторической части Салехарда.

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