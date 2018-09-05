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Более 25 км автодороги М7 «Волга» отремонтировали в Татарстане

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В Татарстане завершили ремонт участка федеральной трассы М7 «Волга» протяженностью более 25 км. Речь идет о дороге с 794-го по 805-й км недалеко от Казани. О завершении этапа сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

Как уточняет ProKazan.ru, на трассе устранили неровности и укрепили поверхность двумя слоями асфальтобетона. Также там установили дополнительные столбы электроосвещения, двустороннее металлическое барьерное ограждение, поставили 170 сигнальных столбиков и новые дорожные знаки.

Кроме того, на двух участках М7 в Актанышском и Зеленодольском-Верхнеуслонском районах завершены работы по укладке слоев покрытия. Щебеночно-мастичный асфальтобетон появился на дороге с 754-го по 761-й км и с 1154-го по 1161-й км.

Ранее сообщалось, что на мосту трассы М7 в Пермском крае, который проходит через реку Сюзьву, работы идут с опережением графика. На начало августа ремонт был завершен на 60%.

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