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В России предложили установить минимальную розничную цену на пиво

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Участники пивоваренного рынка предлагают ввести минимальную розничную цену на напиток. Об этом глава Росалкогольрегулирования Игорь Алешин рассказал в интервью «РИА Новости».

По словам Алешина, ведомство намерено всесторонне изучить вопрос и вынести на обсуждение в Минфине.

Глава Росалкогольрегулирования добавил, что считает правильным и логичным создание единой маркировки для пивоваренной продукции, которая может наноситься на все виды тары. Однако, чтобы этот шаг не вызвал сбоев в производстве и поставках, к нему надо тщательно подготовиться. Сейчас этот вопрос прорабатывается.

21 августа экспертный совет Росалкогольрегулирования предложил поднять минимальную розничную цену на коньяк до 500 рублей, а на шампанское — до 175 рублей. Такие цифры были получены с учетом минимальной закупочной цены винограда 18 рублей за килограмм.

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