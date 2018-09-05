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Обвиняемый в педофилии американец попросил прощения в суде Челябинска

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В суде Челябинска завершились слушания по делу о педофилии, обвиняемым по которому проходит гражданин США 65-летний Дэвид Лэнг. Прокуратура требует для него 15 лет лишения свободы.

Между тем накануне Лэнг выступил с последним словом. Он попросил простить его и не наказывать строго. Приговор, как ожидается, будет вынесен 1 октября, сообщает ИА «Урал-пресс-информ».

Гражданину США вменяется в вину изготовление и оборот порнографических материалов с участием несовершеннолетних. В этом деле — двое пострадавших. Разбирательство проходит в закрытом режиме, поскольку касается детей. Лэнг провел в СИЗО-1 в Челябинске около трех лет.

В конце августа на Украине был задержан 45-летний житель города Конотоп Сумской области. Он подозревается в серийных развращениях несовершеннолетних.

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