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Лавров рассказал о нарастающей конфронтации между Россией и США

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о нарастающей конфронтации между РФ и США. Глава внешнеполитического ведомства указал на ужесточение риторики, накал политических страстей и рост напряженности между двумя странами.

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В эфире Первого канала дипломат также отметил, что Вашингтон инициировал продвижение военной инфраструктуры НАТО к российским границам. Соединенные Штаты, Великобритания, Германия, Франция и Канада размещают свои батальоны в Прибалтике и на территориях других стран, которые «граничат с бывшим Советским Союзом», пояснил он.

Кроме того, Лавров обратил внимание на то, как Запад пытается втянуть в Североатлантический альянс Грузию и Украину. Так, по его мнению, США используют Киев в своих целях при выстраивании своей политики в отношении РФ.

«Я не знаю, что Соединенные Штаты ищут на Украине, кроме того, что они хотят создать новый долгосрочный опасный раздражитель непосредственно на границе с Российской Федерацией», — приводит слова министра ТАСС.

Предложение спецпредставителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера ввести в Донбасс военный контингент под флагом ООН министр назвал оккупацией региона, означающей создание гражданской администрации, «которая будет руководить всем, что происходит на этих территориях», и преподносить всё «на блюдечке <…> киевским властям».

Лавров также призвал Францию и Германию как участников «нормандского формата» играть более активную роль в урегулировании ситуации на Украине.

3 сентября глава российского МИДа усомнился в том, что Киев сможет изменить свою «полностью деструктивную» политику и прекратит саботаж минских договоренностей до выборов на Украине.

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