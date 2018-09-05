В Челябинской области из-за землетрясения эвакуировали больницу

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на Урале. Эпицентр располагался в 133 км от Уфы и в 7 км от города Катав-Ивановск (Челябинская область), сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Разрушения зданий и сооружений в регионе нет, но на некоторых строениях появились трещины, сообщает издание «Южно-Уральская панорама». Никто не погиб и не пострадал. В поселениях работает комиссия, выясняющая масштаб нанесенного ущерба. Он станет ясен к концу рабочего дня, заявили в администрации Катав-Ивановского района.

Здание центральной районной больницы в Катав-Иванове было решено эвакуировать. Персонал и пациентов переместили в соседний корпус, где находится инфекционное отделение.