Ростовчан оставят без горячей воды второй раз за лето

Жителям четырех районов Ростова-на-Дону отключат горячую воду. Им придется терпеть неудобства уже второй раз за нынешний сезон.

Как уточняет RostovGazeta, в городе проходит заключительный этап гидравлических испытаний теплосетей. Если не будет инцидентов, подачу водоснабжения восстановят 7 сентября.

Накануне 4 сентября масштабное отключение водоснабжения произошло в Саратове. Без воды остались в общей сложности 22 тыс. жителей города. Это произошло из-за реконструкции магистрального водовода.