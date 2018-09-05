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Ростовчан оставят без горячей воды второй раз за лето

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Жителям четырех районов Ростова-на-Дону отключат горячую воду. Им придется терпеть неудобства уже второй раз за нынешний сезон.

Как уточняет RostovGazeta, в городе проходит заключительный этап гидравлических испытаний теплосетей. Если не будет инцидентов, подачу водоснабжения восстановят 7 сентября.

Накануне 4 сентября масштабное отключение водоснабжения произошло в Саратове. Без воды остались в общей сложности 22 тыс. жителей города. Это произошло из-за реконструкции магистрального водовода.

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