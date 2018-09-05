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Семилетний ребенок поджег квартиру в Бузулуке

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В многоэтажном доме в Бузулуке Оренбургской области произошел пожар. Квартира загорелась в жилом здании на улице Чапаева. Обошлось без пострадавших.

Как сообщили РИА «Оренбуржье» в пресс-службе МЧС по области, сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного накануне, 4 сентября, около 16:00. На место происшествия выехали три пожарных расчета.

Спасатели выяснили, что источник огня находится на лоджии четвертого этажа дома. Позже в окне на противоположной стороне здания они увидели мальчика. Пожарные спустили его вниз при помощи автокрана и передали медикам.

Позже выяснилось, что семилетний мальчик был дома один, без присмотра взрослых. Специалисты считают, что пожар мог начаться из-за детской шалости с огнем. По факту случившегося проводится проверка.

20 августа в поселке Челябинской области произошел пожар в частном доме, во время которого погибли двухлетняя девочка и ее отец. Родственники погибших отмечали, что девочка неоднократно играла со спичками.

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