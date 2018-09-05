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Фигурантку дела об убийстве инвалида в Березовском могут изолировать

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Мера временной изоляции может быть избрана в отношении 13-летней девочки, которая является одной из подозреваемых в убийстве 20-летнего инвалида в городе Березовский Свердловской области.

Суд рассмотрит ходатайство о направлении подростка в специальное воспитательное учреждение для лиц с девиантным поведением. О поступлении подобного документа в суд сообщает ТагилСити.Ру. Девочку подозревают в том, что она снимала на видео момент избиения инвалида.

Трое фигурантов этого дела уже направлены в СИЗО, еще один подросток находится под домашним арестом.

21 августа подросткам были предъявлены обвинения по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Она предусматривает до 10 лет лишения свободы. Родственники задержанных ранее жаловались на то, что после убийства инвалида им устроили настоящую травлю.

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