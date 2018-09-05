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В раде рассказали о последствиях прекращения договора о дружбе с Россией

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Фото: TASS/ZUMA/Sergii Kharchenko
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Украина понесет огромные убытки в случае прекращения договора о дружбе с Россией, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович.

4 сентября в эфире телеканала «112 Украина» парламентарий напомнил, что РФ продолжает оставаться крупнейшим торговым партнером Киева.

«Снять договор с Россией сегодня — это значит потерять с каждого украинца еще 500 гривен и поднять цены», — сказал Рабинович и раскритиковал еще несколько инициатив украинских властей.

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Он отметил, что своими действиями Киев не только ухудшает отношения с Москвой, но и наносит вред самой Украине.

«В этом году больше всего у нас поступило инвестиций из России. Закрыть железнодорожное (сообщение. — Ред.)? Конечно, закройте! Сюда ездят 18 тыс. из России, 230 тыс. уезжают туда. Давайте сделаем еще хуже украинцам», –– сказал депутат.

Рабинович подчеркнул, что Украина закупает у РФ уголь и другие продукты, при этом договор о торговле с Европой не приносит особой прибыли Киеву.

«Если бы договор с Европой помог нам встать на ноги, я считаю, что он идеален для страны. Если сегодня этот договор привел к тому, что мы вывозим пеньку, лес и мед, а в Россию продолжаем по-прежнему продавать всё новое, то это бред. Нас убивают до конца», — заключил Рабинович.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной был подписан в 1997 году. Он предполагает стратегическое партнерство двух стран.

Президент Украины Петр Порошенко заявлял, что уведомит Москву о прекращении действия договора до 30 сентября.

4 сентября МИД Украины призвал полностью пересмотреть отношения с Россией.

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