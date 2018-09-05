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Появилось видео удара Израиля по Сирии

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Видео ударов ВВС Израиля по сирийской провинции Хама появилось в сети. Кадры опубликованные в Facebook, показал портал Orient News.

На одной записи виден полет ракеты, а на другой уже последствия взрыва. Снаряд разорвался на склоне горы вблизи населенного пункта.

Удары по объектам в Тартусе и Хаме израильские самолеты нанесли 4 сентября.

Системы противовоздушной обороны САР сбили пять ракет.

По данным агентства SANA самолеты ВВС Израиля на низкой высоте зашли в воздушное пространство Сирии со стороны Бейрута.

В результате атаки погиб один человек и четыре пострадали.

11 августа сообщалось, что сирийские ПВО сбили израильский беспилотник в районе Дейр Аль-Ашаэр в провинции Дамаск.

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