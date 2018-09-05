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Ученые РАН помогут «Росатому» надежно захоранивать радиоактивные отходы

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Фото: ТАСС/Петр Сивков
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Специалисты Института геохимии и аналитической химии имени Вернадского Российской академии наук (ГЕОХИ РАН) готовы помочь обосновать возможность практического применения в отечественной атомной отрасли нового способа изоляции наиболее опасных радиоактивных отходов. Об этом «РИА Новости» сообщает в среду, 5 сентября.

Ученые проведут теоретические и экспериментальные исследования в обоснование возможности отверждения высокоактивных радиоактивных отходов (ВАО) с использованием так называемой магний-калий-фосфатной матрицы, созданной на «Горно-химическом комбинате» (ГХК, входит в «Росатом»).

Технология, относящаяся к третьему поколению переработки, позволяет избежать создания жидких радиоактивных отходов.

По мнению специалистов, новая технология, примененная на ГХК, не «повторяет и догоняет» лучшие зарубежные образцы, а создает новую ступень развития атомной техники и не имеет мировых аналогов.

29 мая стало известно, что это предприятие успешно провело пилотную переработку отработавшего ядерного топлива энергетического реактора ВВЭР-1000 и готово приступить к плановой переработке.

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