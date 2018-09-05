Тепло и без осадков будет в Москве 5 сентября

Теплая и сухая погода ожидается в Москве в среду, 5 сентября. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем воздух прогреется до плюс 25–27 градусов, возможна переменная облачность. Осадков и усиления порывов ветра не ожидается.

Ночью столбики термометров покажут до плюс 11–13 градусов, также без осадков.

В Подмосковье днем температура воздуха поднимется до плюс 22–27 градусов. Ночью похолодает до плюс 8–13, местами столбики термометров покажут только +4 градуса.

До конца текущей недели в столице сохранится теплая погода: температура воздуха будет превышать климатическую норму.

Прошедшее лето синоптики назвали одним из самых теплых в истории метеонаблюдений, а август признан самым солнечным с начала века.