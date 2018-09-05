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Экипаж судна «Поморье» не может вернуться из США из-за отсутствия виз

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Фото: korabli.eu
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Экипаж судна «Поморье» не может вернуться из США в Россию из-за отсутствия виз у сменного экипажа. Об этом сообщил генконсул в Хьюстоне Александр Писарев.

«МИД России 17 августа официально попросил посольство США ускорить оформление виз сменному экипажу, однако они до сих пор не выданы», — цитирует дипломата «РИА Новости».

Ведомство направило ноту в американское посольство в Москве по этому вопросу.

Отмечается, что теплоход «Поморье», принадлежащий ОАО «Мурманское морское пароходство», находится с мая 2018 года в порту города Новый Орлеан под арестом в связи с невыплатой компанией-судовладельцем имеющейся задолженности.

2 сентября координатор Международной федерации транспортников в России Сергей Фишов сообщил об аресте теплохода «Новая земля» властями Дании. При этом он не стал разглашать причину произошедшего. По его словам, под арестом находятся еще три судна Мурманского морского пароходства: «Заполярье» и «Северная земля» в Испании, а также «Поморье» в США.

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