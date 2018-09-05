В Краснодаре второй день ищут пропавшего третьеклассника

В Краснодаре ведутся поиски школьника, который 3 сентября не вернулся домой. Об этом сообщили в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Девятилетний мальчик ушел утром и пропал.

«В дежурную часть УМВД России по городу Краснодару 4 сентября около 20:30 от местной жительницы поступило сообщение о том, что ее сын ушел из дома около 7 часов утра 3 сентября и до настоящего времени не вернулся. Сотрудниками полиции организованы необходимые оперативно-розыскные мероприятия», –– приводит сообщение ТАСС.

По данным местных СМИ, ребенок мог сбежать из дома, так как деньги в его копилке отсутствуют.

В августе сообщалось, что спасатели нашли 15-летнюю девочку, которая потерялась в тундре на Ямале и две недели пыталась найти дорогу домой.