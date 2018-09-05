Опубликовано видео голосования депутатов вместо коллег в Верховной раде

В интернете появились кадры, на которых запечатлено, как депутаты Верховной рады голосуют вместо отсутствующих коллег.

Видео опубликовал телеканал NewsOne на YouTube.

На записи запечатлены два момента голосования –– за законопроект №6085 о трансграничном сотрудничестве и за повестку дня на текущую неделю.

На кадрах видно, как нардеп Вадим Подберезняк голосует вместо своих коллег по «Народному фронту».

Таким образом, за законопроект проголосовали Александр Горбунов, Георгий Логвинский и Павел Пинзеник, которых не было.

Другой народный депутат от этой же фракции Андрей Иванчук нажал на зеленые кнопки еще за четырех депутатов во время голосования за повестку дня на текущую неделю.

Как отмечает «РИА Новости», в итоге законопроект №6085 был принят. Его после трех неудачных попыток голосования поддержали 234 депутата. Повестка дня также была принята голосами 241 нардепа.

В июле секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов пожаловался, что в украинской политике с каждыми новыми выборами появляется всё больше позеров, дилетантов и психически нездоровых людей.