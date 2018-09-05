Прямой эфир

Опубликовано видео голосования депутатов вместо коллег в Верховной раде

0
Фото: TASS/ZUMA/Sergii Kharchenko
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В интернете появились кадры, на которых запечатлено, как депутаты Верховной рады голосуют вместо отсутствующих коллег.

Видео опубликовал телеканал NewsOne на YouTube.

На записи запечатлены два момента голосования –– за законопроект №6085 о трансграничном сотрудничестве и за повестку дня на текущую неделю.

На кадрах видно, как нардеп Вадим Подберезняк голосует вместо своих коллег по «Народному фронту».

Таким образом, за законопроект проголосовали Александр Горбунов, Георгий Логвинский и Павел Пинзеник, которых не было.

Другой народный депутат от этой же фракции Андрей Иванчук нажал на зеленые кнопки еще за четырех депутатов во время голосования за повестку дня на текущую неделю.

Как отмечает «РИА Новости», в итоге законопроект №6085 был принят. Его после трех неудачных попыток голосования поддержали 234 депутата. Повестка дня также была принята голосами 241 нардепа.

В июле секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов пожаловался, что в украинской политике с каждыми новыми выборами появляется всё больше позеров, дилетантов и психически нездоровых людей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
МИД назвал виновных в госперевороте на Украине
Пушков рассказал Макфолу об украинской борьбе за демократию

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017