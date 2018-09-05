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Три человека погибли при пожаре в Подмосковье

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Сильный пожар разгорелся в подмосковной Истре. Как сообщает сайт телеканала РЕН ТВ, жертвами возгорания стали три человека.

Огонь вспыхнул в хозяйственном блоке на одном из дачных участков 4 сентября. После ликвидации пожара на месте происшествия были обнаружены тела трех человек, личности которых устанавливаются.

Причины возгорания и другие обстоятельства инцидента выясняются.

4 сентября вспыхнул пожар в жилом доме на Тверской улице в Москве. Среди пострадавших есть дети. На движение по Тверской улице произошедшее не повлияло.

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