Три человека погибли при пожаре в Подмосковье

Сильный пожар разгорелся в подмосковной Истре. Как сообщает сайт телеканала РЕН ТВ, жертвами возгорания стали три человека.

Огонь вспыхнул в хозяйственном блоке на одном из дачных участков 4 сентября. После ликвидации пожара на месте происшествия были обнаружены тела трех человек, личности которых устанавливаются.

Причины возгорания и другие обстоятельства инцидента выясняются.

4 сентября вспыхнул пожар в жилом доме на Тверской улице в Москве. Среди пострадавших есть дети. На движение по Тверской улице произошедшее не повлияло.