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Трамп опроверг информацию о похищении бумаг с его стола

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Президент США Дональд Трамп опроверг заявления о том, что его бывший главный экономический советник Гэри Кон забирал какие-либо документы без его разрешения с президентского стола. Об этом американский лидер заявил интернет-порталу Daily Caller.

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Трамп предположил, что история про похищенный со стола документ «просто-напросто придумана», а описанное в книге является клеветой со стороны уволенных сотрудников.

Также глава Белого дома назвал плохой книгу члена редколлегии газеты The Washington Post Боба Вудворда «Страх. Трамп в Белом доме».

«Я никогда не говорил с ним (Вудвордом – Ред.). Возможно, что мне не передали сообщение, что он звонил. Я, скорее всего, поговорил бы с ним, если он звонил, если бы дозвонился. По каким-то причинам я не получил сообщение», — заявил хозяин Белого дома.

В своей книге Вудворд утверждал, что Гэри Кон украл документ со стола нынешнего президента, чтобы предотвратить выход Америки из двустороннего соглашения о зоне свободной торговли с Южной Кореей, а глава государства не заметил пропажу. Позже экс-советник проделал тот же самый трюк с документом о расторжении Североамериканского соглашения о свободной торговле между США, Канадой и Мексикой (NAFTA).

Также в книге сообщается, что в 2017 году Трамп отдал Пентагону приказ об уничтожении президента Сирии Башара Асада. Но глава Пентагона Джеймс Мэттис не стал выполнять это распоряжение.

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