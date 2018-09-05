Григорий Лепс представил свою коллекцию икон

Заслуженный артист РФ Григорий Лепс представил свою коллекцию редких икон XVI–XX веков, которая пополнялась течение 20 лет.

Выставка «Предивное художество» представлена в Кремлевском историческом музее. Она состоит из следующих разделов: «Наследие средневековых мастеров», «В новой стилистике», «По канонам древнего благочестия», «Иконописные центры и мастерские».

В экспозицию вошли иконы мастеров Оружейной палаты, старообрядческих мастеров Поморья, Москвы, Романово-Борисоглебска, Поволжья, Прибалтики, работы иконописцев Мстеры и Палеха и др.

Оценочная стоимость коллекции составляет $25–35 млн, экспонаты хранятся в загородном доме исполнителя. Всего у Лепса более 200 икон.

Артист рассказал о стоимости самого дешевого и самого дорогого экспоната, а также ответил на вопросы о собственном отношении к религии.

«Я спать не лягу, пока не помолюсь, я из дому не выйду, пока не помолюсь», — цитирует певца сайт телеканала РЕН ТВ.

Лепс выразил уверенность, что экспонаты не подвергнутся краже, так как злоумышленникам не удастся продать эти иконы — все знают их настоящего обладателя.

«Они все учтены, все знают, что это мои иконы. <...> Куда они их продадут-то? Бог накажет. А потом свинья съест, неприятное ощущение, понимаете ли», — рассказал певец.

А вот икону, подаренную главой государства Владимиром Путиным, артист выставлять не стал.

«Был праздник определенный, я пел для очень узкого круга людей. <...> Каждому преподносили подарки. Владимир Владимирович знал, что я люблю иконы. Подарил и подписал «В. Путин. С уважением». Лежит дома», — пояснил певец.

Артист признался, что и дальше намерен расширять коллекцию. Так, Лепс намерен вернуть из Англии образ стоимостью £1 млн, когда-то вывезенный большевиками.

Ранее данная коллекция не выставлялась для широкой публики. Выставка продлится до 6 ноября.