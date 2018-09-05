Средства НПО имени Лавочкина списали во время прокурорской проверки

«Известия» ознакомились с материалами прокурорской проверки и уголовного дела, возбужденного по факту хищений в НПО имени Лавочкина.

По версии прокуратуры, хищения на предприятии осуществлялись путем перечисления адвокату Игорю Третьякову, заведующему адвокатской конторой «Третьяков и партнеры», выплат за фиктивно оказанные юридические услуги. Всего адвокату было выплачено не менее 332 млн рублей.

Третьяков должен был представлять интересы НПО имени Лавочкина в 23 судах с «Роскосмосом» и Министерством обороны. Впоследствии гендиректор НПО имени Лавочкина Сергей Лемешевский, руководитель правовой дирекции предприятия Екатерина Аверьянова и сам Третьяков «распределили эти средства между собой».

В марте 2018 года после начала прокурорской проверки Лемешевский и Третьяков за один день оформили дополнительные соглашения ко всем действующим договорам. Накануне возбуждения уголовного дела в отношении Лемешевского, Аверьяновой и Третьякова со счета НПО имени Лавочкина было списано 70% от общей суммы выплат адвокату за два года его работы на госпредприятии.

«Это были типовые дела по срыву сроков поставок, неустойкам по госконтрактам. Иски подавали механически, результат был понятен заранее, если у поставщика была уважительная причина — европейские санкции, подвели субподрядчики. Единственный критерий, по которому выбиралось дело, — сумма. С исками менее чем на 10 млн Третьяков не работал. С формальной точки зрения легализовывались деньги безупречно. Сейчас придется доказывать ничтожность этих сделок», — рассказал «Известиям» источник, близкий к следствию.

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