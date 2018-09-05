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Открылась выставка картин Павла Рыженко о формировании русской государственности

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Выставка картин Павла Рыженко «От Вече к Престолу» открылась в Фонде славянской письменности и культуры.

Корреспондент «Известий» составил свое мнение о 12 крупноформатных полотнах, посвященных истории Руси и православия.

Перед зрителями предстали образы великих воителей и государственных деятелей, оказавших влияние на становление Российской империи.

Отмечается, что все образы исторических персонажей, включая Ивана Грозного, его сына Федора Иоанновича и даже Малюты Скуратова, трактованы автором безусловно положительно, в патриотическом ключе. И это принципиальное отличие живописи Рыженко от критического реализма исторических полотен Репина и Сурикова.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Лики истории

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