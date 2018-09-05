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Лозунг «Слава Украине» появился на форме украинской сборной по футболу

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Футболисту украинской сборной показали новый дизайн формы, на которой нанесен националистический лозунг «Слава Украине!», об этом сообщила пресс-служба Федерации футбола страны.

«Украинская сборная сегодня представила новый дизайн формы. Кроме традиционных желтых и синих цветов, появился и третий комплект — белый. Причем на обратной стороне всех футболок лозунг «Слава Украине!», — говорится в сообщении.

Лозунг «Слава Украине! —Героям слава!» использовался

Этот лозунг использовался Украинской повстанческой армией (УПА, запрещена в РФ) во времена Великой Отечественной войны и сопровождался поднятием правой руки по аналогии с нацистским приветствием Третьего рейха.

3 сентября президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную раду законопроект, устанавливающий данный лозунг в качестве официального воинского приветствия.

В России назвали действия Киева попыткой героизации нацизма.

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