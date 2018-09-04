Прямой эфир

Штаты не готовы представить план ближневосточного урегулирования в ГА ООН

0
Фото: Global Look Press/ZUMA
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

США готовят свой план палестино-израильского урегулирования, но не представят его в Генеральной Ассамблее ООН, заявила во вторник, 4 сентября, Никки Хейли.

«Да, мы занимаемся подготовкой мирного плана, но нельзя ожидать, что он будет представлен во время недели высокого уровня», — цитирует ее ТАСС.

25 августа власти США по указанию Трампа отменили выделение Палестине $200 млн, указав, что на это решение повлияла ситуация в секторе Газа, где палестинское движение «ХАМАС ставит под угрозу жизни людей и ухудшает гуманитарную и экономическую ситуацию». Палестина назвала решение США «шантажом».

31 августа стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа планирует полностью прекратить финансирование Ближневосточного агентства ООН, которое помогает палестинским беженцам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
США хотят провести отдельное заседание СБ ООН по ситуации в сирийском Идлибе
США обвинили Россию в дестабилизации властей Украины перед выборами

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017