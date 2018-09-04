Штаты не готовы представить план ближневосточного урегулирования в ГА ООН

США готовят свой план палестино-израильского урегулирования, но не представят его в Генеральной Ассамблее ООН, заявила во вторник, 4 сентября, Никки Хейли.

«Да, мы занимаемся подготовкой мирного плана, но нельзя ожидать, что он будет представлен во время недели высокого уровня», — цитирует ее ТАСС.

25 августа власти США по указанию Трампа отменили выделение Палестине $200 млн, указав, что на это решение повлияла ситуация в секторе Газа, где палестинское движение «ХАМАС ставит под угрозу жизни людей и ухудшает гуманитарную и экономическую ситуацию». Палестина назвала решение США «шантажом».

31 августа стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа планирует полностью прекратить финансирование Ближневосточного агентства ООН, которое помогает палестинским беженцам.