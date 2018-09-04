Футболист сборной Англии рассказал о трогательном подарке от питерского таксиста

Полузащитник сборной Англии по футболу Деле Алли рассказал о подарке на удачу от таксиста из Санкт-Петербурга во время чемпионата мира – 2018.

Как пишет издание Evening Standard, после первого матча группового этапа Алли получил повреждение и направлялся на такси в одну из петербургских клиник. Выходя из машины, хавбек получил от водителя в подарок «счастливый браслет».

«Он сказал, что браслет приносит удачу. Я сохранил браслет. Я не ношу его на руке, но он лежит в моей сумке», — рассказал англичанин.

Обследование не выявило у футболиста серьезной травмы, и он смог принять участие в матчах плей-офф. Сборная Англии на ЧМ-2018 заняла четвертое место, уступив в матче за бронзу команде Бельгии.

Алли сыграл в четырех матчах и записал на свой счет один гол.

ЧМ-2018 проходил в России с 14 июня по 15 июля.