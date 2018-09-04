Сирия отразила ракетный удар Израиля по пригороду Хамы

Противовоздушная оборона (ПВО) Сирии отразила атаку ВВС Израиля, сбив пять ракет. Израильские самолеты на низкой высоте зашли в воздушное пространство республики со стороны Бейрута.

«ПВО Сирии сбила несколько ракет, выпущенных самолетами Израиля по району Вади аль-Уюн в окрестностях Хамы», — сообщило агентство SANA.

Директор больницы в городе Масьяф рассказал, что в результате атаки один человек погиб и четыре пострадали. При этом, по сообщению директора больницы в городе Банияс, ранения получили восемь мирных граждан.

8 июля сообщалось об атаке израильских ВВС на аэродром Тифор в сирийской провинции Хомс.