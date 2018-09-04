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Проекты капремонта трех липецких поликлиник создадут за 700 тыс. рублей

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Три детские поликлиники планируют капитально отремонтировать в Липецке. Стоимость разработки проектов ремонта составила 700 тыс. рублей. Соответствующие тендеры провела Липецкая городская детская больница.

Исходя из документации, подрядчик должен будет разработать проектно-сметную документацию капитального ремонта детских поликлиник № 4 на улице Филипиченко, № 5 на улице Петра Смородина и № 9 на улице Адмирала Макарова. В задачи специалистов включены создание дизайн-проекта для фасада и входных групп, расчет ремонта кровли и крыльца, а также капремонт всех помещений зданий, включая замену окон, мебели и оборудования. Об этом пишет GOROD48.

Отмечается, что проекты должны быть составлены с учетом принципов программы «Бережливой поликлиники» и с расчетом на то, что сами ремонтные работы будут проводиться в работающих учреждениях.

Стоимость разработки проектов оценили в 700 тыс. рублей. Средства выделены из бюджета Липецкой области. Подрядчик уже определен.

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