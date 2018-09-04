Три человека пострадали при пожаре в центре Москвы
Три человека, включая двоих детей, пострадали в результате пожара в жилом доме на Тверской улице в центре Москвы.
По данным телеканала РЕН ТВ, возгорание произошло в двухкомнатной квартире на четвертом этаже дома. Отмечается, что пожарным удалось ликвидировать возгорание.
Площадь пожара составила 20 кв. м. Движение по Тверской улице не затруднено, отметили в МЧС.
Ранее стало известно, что пожар произошел в жилом доме напротив памятника Юрию Долгорукому на Тверской улице в центре Москвы.