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Три человека пострадали при пожаре в центре Москвы

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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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Три человека, включая двоих детей, пострадали в результате пожара в жилом доме на Тверской улице в центре Москвы.

По данным телеканала РЕН ТВ, возгорание произошло в двухкомнатной квартире на четвертом этаже дома. Отмечается, что пожарным удалось ликвидировать возгорание.

Площадь пожара составила 20 кв. м. Движение по Тверской улице не затруднено, отметили в МЧС.

Ранее стало известно, что пожар произошел в жилом доме напротив памятника Юрию Долгорукому на Тверской улице в центре Москвы. 

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