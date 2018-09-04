МЧС спасло семь человек из пожара в Приморье

В городе Дальнереченск Приморского края сотрудники МЧС смогли спасти семерых человек из горящей квартиры, среди которых был годовалый малыш. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Сообщение о возгорании жилой квартиры на улице Свободы поступило в пожарно-спасательную службу города 3 сентября. Спасатели прибыли на место через четыре минуты и обнаружили, что в горящей сильно задымленной квартире на втором этаже до сих пор находятся люди. При помощи специальных устройств спасатели эвакуировали из квартиры двух мужчин, двух женщин и троих детей, одному из которых был один год. Об этом пишет РИА «Восток-Медиа».

От медицинской помощи спасенные жильцы отказались. По данным пресс-службы МЧС, возгорание удалось ликвидировать за три минуты. Горели полы, телевизор и стол. В тушении принимали участие три человека личного состава и одна единица техники.