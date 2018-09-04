Пожар произошел на Тверской улице в центре Москвы

Пожар произошел в жилом доме напротив памятника Юрию Долгорукому на Тверской улице в центре Москвы вечером во вторник, 4 сентября. Об этом заявили в столичном главке МЧС.

«Возгорание в квартире на третьем этаже по адресу: улица Тверская, дом 8, корпус 2», — говорится в сообщении.

Огонь наблюдается на третьем этаже. Сейчас проходит эвакуация жильцов, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Площадь возгорания уточняется. О пострадавших не сообщается.

Крупный пожар произошел в пятиэтажном доме на западе Москвы 1 сентября. По предварительным данным, один человек погиб, еще один пострадал.