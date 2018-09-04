Новый стадион открыли в Мирнинском районе Якутии

Торжественное открытие нового спортивного стадиона состоялось в селе Арылах Мирнинского района Республики Саха (Якутия). На церемонии открытия присутствовал врио главы республики Айсен Николаев.

Как сообщает пресс-служба муниципального образования «Мирнинский район», новый стадион включает в себя футбольное поле, беговую дорожку и универсальную площадку.

Во время праздничного мероприятия глава Мирнинского района Ришат Юзмухаметов напомнил собравшимся о том, что в конце 2014 года в селе открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс «Арылах». После этого местные жители обратились с просьбой построить около него современный стадион, пишет ИА SakhaNews.

Глава района также отметил, что инициатива о строительстве была поддержана и самый лучший и большой стадион в сельском поселении был открыт. Средства на реализацию проекта были выделены из бюджета района.

Присутствовавший на церемонии открытия объекта врио главы республики поздравил всех с открытием объекта и отметил, что на стадионе будут заниматься дети и взрослые. Также он выразил уверенность в том, что в Арылахе будут появляться новые олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы.