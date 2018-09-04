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Скончался актер Геннадий Мелехин

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Фото: Global Look Press/Xinhua/Wang Qingqin
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Народный артист РСФСР, старейший актер Русского театра драмы Геннадий Мелехин умер в возрасте 82 лет. Об этом во вторник, 4 сентября, сообщается в группе негосударственного авторского театра Ad LIBERUM в соцсети «ВКонтакте».

«Наш театр приносит свои соболезнования семье Геннадия Михайловича», — говорится в сообщении.

Уточняется, что смерть наступила в результате продолжительной болезни. О дате и месте прощания с артистом будет объявлено позже.

Мелехин родился 31 марта 1936 года в городе Рузаевка Мордовской АССР. В 1960 году окончил Ленинградский театральный институт им. А.Н. Островского по специальности «актер драмы». Участвовал в том числе в телеспектаклях, был режиссером-постановщиком ряда постановок и концертных программ.

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