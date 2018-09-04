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Памятник советским футболистам с ошибками появился в Краснодарском крае

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Хотелось как лучше, а получилось как всегда... В селе Витязево пришлось заменить памятник советским футболистам. В первоначальном варианте обелиск содержал орфографические ошибки. Были перепутаны имена футболистов. А вместо изображения игроков — фото форварда «Барселоны» Лионеля Месси. 

Халатность установщиков стелы возмутила жителей поселения. Выяснилось, что мастеру вручили черновой вариант как готовый макет. Мемориал установили в память о «матче смерти» с фашистами в 1943 году.

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