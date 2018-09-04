Три человека пострадали от воздействия ядовитого вещества в Лондоне

Как минимум три человека пострадали на западе Лондона во вторник, 4 сентября, в результате нападения с применением ядовитого вещества. Об этом сообщил представитель Скотленд-Ярда.

Полиция получила информацию об атаке на улице Уэстборн-гроув в районе Ноттинг Хилл около 14:10 по местному времени (16:10 мск), передает BBC News.

Пострадавшие госпитализированы.

В настоящее время офицеры полиции проводят расследование на месте происшествия. Пока задержаний по факту произошедшего не было.

По словам пожарных, угрозы заражения других людей нет, уточняет НСН.

Ранее во вторник брат британца Чарльза Роули, пострадавшего в результате отравления в Эймсбери, Мэттью Роули заявил, что его состояние остается серьезным.