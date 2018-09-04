Уборка зерновых завершилась в Московской области

Уборка зерновых и зернобобовых культур завершилась в Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе минсельхозпрода региона.

Отмечается, что в 2018 году собрали больше урожая по сравнению с 2017 годом. Так, было собрано 365,4 тыс. т зерновых при урожайности 30,1 центнера с гектара, что на 148,5 тыс. т больше показателей прошлого года, уточнил глава ведомства Андрей Разин.

В ведомстве отметили, что в Подмосковье также было собрано 50 тыс. т картофеля и более 57 тыс. т овощей, пишет НСН.