Климкин обвинил Россию в «финансовом шантаже» Совета Европы

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Россия использует «финансовый шантаж» против Совета Европы (СЕ). При этом Украина сделала добровольный взнос в бюджет организации в размере $400 тыс., отметил он.

«В эти сложные времена организация нуждается в поддержке. Присоединяйтесь к нам, иначе СЕ больше не будет защищать свои ценности и принципы», — написал глава МИДа в Twitter.

Как уточняет телеканал RT, взнос Украина сделала еще в середине мая.

В январе сенатор Алексей Пушков назвал Совет Европы главной «площадкой для истерик» Украины.