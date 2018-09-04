Прямой эфир

Климкин обвинил Россию в «финансовом шантаже» Совета Европы

0
Фото: TAСС/Александр Щербак
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Россия использует «финансовый шантаж» против Совета Европы (СЕ). При этом Украина сделала добровольный взнос в бюджет организации в размере $400 тыс., отметил он.

«В эти сложные времена организация нуждается в поддержке. Присоединяйтесь к нам, иначе СЕ больше не будет защищать свои ценности и принципы», — написал глава МИДа в Twitter.

Как уточняет телеканал RT, взнос Украина сделала еще в середине мая.

В январе сенатор Алексей Пушков назвал Совет Европы главной «площадкой для истерик» Украины

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Посол Украины назвал способы остановить «Северный поток – 2»
МИД Украины предложил ввести «биометрический визовый режим» с Россией

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017