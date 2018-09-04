Регулярные речные перевозки начнутся в Москве в 2021 году

Регулярные речные перевозки пассажиров начнутся в Москве в 2021 году. Об этом сообщил глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов.

«В 2021 году рассчитываем запустить один регулярный маршрут движения по реке», — приводит его слова RNS. Ликсутов также отметил, что маршрут пройдет от Киевского вокзала до Нижних Мневников и составит 10 км. Время в пути оценивается в 104 минуты. За время движения судно будет делать семь остановок, а провозная способность составит 1,5 тыс. человек в час.

Предполагается, что движение будет осуществляться с интервалом 4–6 минут круглый год. Заммэра добавил, что на речных трамваях будет действовать карта «Тройка», но стоимость поездки пока не определена, сообщает агентство городских новостей «Москва».

В ноябре 2017 года столичные власти сообщили о разработке концепции регулярных речных пассажирских перевозок.