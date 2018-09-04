В Каире предотвратили атаку у посольства США

Полиция Каира задержала неизвестного мужчину с несколькими взрывными устройствами рядом с посольством США в Египте. Об этом 4 сентября рассказали журналистам источники в силовых структурах республики.

Задержанный пытался привести взрывчатку в действие на улице Симона Боливара рядом с Гарден Сити, где находится комплекс американской дипмиссии, уточняет ТАСС.

В настоящее время район оцеплен полицией.

Государственная служба информации Египта рассказала о личности нападавшего. По информации организации, атаку пытался совершить 24-летний египтянин Абдалла Айман Абдель Самиа.

«Предварительное расследование показало, что молодой человек придерживался экстремистских идей и планировал диверсию», — пояснили в госслужбе.

В августе в Египте предотвратили атаку террориста-смертника на христианский храм Девы Марии в районе Мустарад. Национальные силы безопасности вычислили злоумышленника и попытались задержать, однако он подорвал себя. Других жертв и пострадавших в результате инцидента не было.