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Аллегрова раскрыла подробности о своей болезни

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Фото: РИА Новости/Нина Зотина
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Российская певица Ирина Аллегрова объяснила причины отмены своих ближайших выступлений, в частности, на Дне города в подмосковном Одинцово. По словам артистки, она простудилась.

«У меня сильная простуда или грипп, я в лежащем режиме. Лежу с температурой уже три дня и потихонечку начинаю поправляться», — цитирует певицу сайт kp.ru

Аллегрова отметила, что планирует выздороветь к песенному конкурсу «Новая волна» в Сочи. Ее выступления намечены на 7, 8 и 9 сентября.

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