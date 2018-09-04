Аллегрова раскрыла подробности о своей болезни

Российская певица Ирина Аллегрова объяснила причины отмены своих ближайших выступлений, в частности, на Дне города в подмосковном Одинцово. По словам артистки, она простудилась.

«У меня сильная простуда или грипп, я в лежащем режиме. Лежу с температурой уже три дня и потихонечку начинаю поправляться», — цитирует певицу сайт kp.ru.

Аллегрова отметила, что планирует выздороветь к песенному конкурсу «Новая волна» в Сочи. Ее выступления намечены на 7, 8 и 9 сентября.