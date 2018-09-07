На этой неделе исполняется 190 лет со дня рождения Льва Николаевича Толстого. Праздничные мероприятия пройдут по всей стране — не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в Самаре, Липецке, Калуге, Севастополе... В России много «толстовских» мест, и во всех них будут отмечать эту дату обширной культурной программой. Центром торжеств станут, конечно, Государственный музей Льва Толстого в Москве и Музей-заповедник «Ясная Поляна». Но на самом деле это праздник не только российский. Мы видим, что творчество Льва Толстого сегодня оказывается невероятно востребованным во всем мире.

Толстой предсказал многие катаклизмы, которые дал нам XX век и дает XXI-й. Причем он не просто поставил вопросы в своих произведениях, но и предложил ответы на них. Например, в Японии вдруг необыкновенно популярен стал роман «Воскресенье», так как описанное в нем оказалось созвучно тому, что происходило с японской аристократией. За рубежом сейчас особенно пристально изучают наследие Льва Николаевича, начинают переводить его письма и дневники. Мир хочет иметь «в своем распоряжении» всего Толстого. И это свидетельство еще одной тенденции: Толстой-философ сегодня едва ли не более важен, чем Толстой-художник.

У нас принято противопоставлять Толстого и Достоевского. Но во всей полноте русская литературно-философская мысль предстает именно в их совокупном наследии. Федор Михайлович исследовал болезненные состояния человеческой души и достиг в этом необыкновенных высот. Лев Николаевич же показал повседневную жизнь людей своего времени — здоровые проявления человеческих натур. У него, наоборот, с трудом найдешь законченного негодяя. И нет ничего удивительного в том, что произведения этих авторов остаются современными и сегодня, потому что природа человека за это время не сильно изменилась. Преобразился образ жизни, но чувства и душевные метания людей — те же, что были двести лет назад.

Толстой размышлял о природе войн, о сути большой политики, о жизни простого народа. И все эти темы ничуть не потеряли важности. Мы и сегодня задаемся вопросами, сформулированными им: можно ли быть верующим и не ходить в церковь, как общество должно относиться к женщине и каковы ее права... «Анна Каренина» — произведение революционное для XIX века, ведь автор декларирует там нечто неслыханное: свободу проявления чувств женщины — вопреки долгу и моральным устоям. Но разве сегодня в мире не звучат похожие дискуссии о гендерных противоречиях?

Признаюсь, этот роман я перечитываю очень часто. И каждый раз мне открывается в нем что-то новое. Удивительно, как автор чувствует каждого человека, животное, травинку... При этом всё еще и изящно написано. Слог «Анны Карениной», на мой взгляд, вершина художественного творчества. Лев Николаевич опередил время не только в своей философии, но и в литературном стиле, форме. Пожалуй, Толстой — один из первых писателей, использовавших постмодернистский подход к тексту. Он всегда находился в творческом поиске, экспериментировал. И сегодня на его находки опираются и писатели, и театральные режиссеры...

Каждый находит в Толстом что-то свое. Кому-то близки бунтарские взгляды Льва Николаевича. Я часто вижу на футболках у молодых людей его портрет в образе Че Гевары. Писатель для них — пример человека, разрушавшего барьеры. А кому-то, напротив, интереснее его художественное наследие, мастерство повествователя. Но говоря о Толстом-писателе, нельзя забывать о нем как о мыслителе и человеке. И наоборот. Он — един во всех своих проявлениях и шире наших представлений о нем. Нельзя по-настоящему понять его, не зная разные стороны его натуры, не учитывая многообразие его увлечений.

У него были периоды, когда он вовсе прекращал работу над художественными произведениями. Например, однажды он увлекся педагогическими идеями и даже стал считать, что его детская «Азбука» — важнее, чем «Война и мир». В другие моменты его интересовало иное. Но при этом он оставался невероятно цельной натурой. И этот внутренний стержень личности чувствуется во всем, что он делал.

Автор — председатель жюри литературной премии «Ясная Поляна»

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