В Госдуме прокомментировали ситуацию с утечкой воздуха на МКС

Бывший космонавт, депутат Госдумы Максим Сураев допустил, что дыру в пристыкованном к Международной космической станции (МКС) корабле «Союз МС-09» мог просверлить психически неустойчивый член экипажа, который хотел поскорее вернуться домой.

«Все мы живые люди, все могут захотеть домой, но этот способ — совсем недостойный», — сказал Сураев, которого цитирует «РИА Новости».

При этом парламентарий отметил, что перед отправкой космонавты проходят жесточайший психологический отбор. В связи с этим он призвал не обвинять кого-либо из членов экипажа МКС, пока не завершится расследование комиссии.

Источник, знакомый с предварительными результатами расследования, рассказал журналистам «Газеты.ру», что виновник произошедшего уже найден. По его данным, им оказался простой работник РКК «Энергия». Официального подтверждения данной информации пока нет.

Утечку воздуха на МКС обнаружили в ночь на 30 августа. Как отметил глава «Роскосмоса», микротрещина была в бытовом отсеке, а не в спускаемом аппарате и не угрожала возвращению «Союза» на Землю. Он также допустил, что она могла появиться вследствие преднамеренного воздействия сверлом.