Прямой эфир

В Москве расследуют убийство полицейского в метро

0
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве в ночь на 3 сентября на станции метро «Курская» произошло убийство постового полицейского. В преступлении обвинили остановленного стражем порядка Нурлана Муратова. По официальной версии, полицейский Райский погиб от выстрела в голову, однако Муратов заявляет, что не стрелял, а только слышал выстрел.

По последней информации, Райский погиб не от огнестрельного ранения, а результате тупой травмы головы: известно, что у Муратова был при себе кастет.

Согласно новой версии, после того как полицейский остановил Муратова, мужчины прошли в служебный туалет. Там завязалась драка. В ходе борьбы задержанный несколько раз ударил сержанта кастетом. Полицейскому удалось выстрелить из служебного пистолета, но пуля дважды срикошетила и попала Райскому в глаз.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017