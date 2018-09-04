В Москве расследуют убийство полицейского в метро

В Москве в ночь на 3 сентября на станции метро «Курская» произошло убийство постового полицейского. В преступлении обвинили остановленного стражем порядка Нурлана Муратова. По официальной версии, полицейский Райский погиб от выстрела в голову, однако Муратов заявляет, что не стрелял, а только слышал выстрел.

По последней информации, Райский погиб не от огнестрельного ранения, а результате тупой травмы головы: известно, что у Муратова был при себе кастет.

Согласно новой версии, после того как полицейский остановил Муратова, мужчины прошли в служебный туалет. Там завязалась драка. В ходе борьбы задержанный несколько раз ударил сержанта кастетом. Полицейскому удалось выстрелить из служебного пистолета, но пуля дважды срикошетила и попала Райскому в глаз.