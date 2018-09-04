Отстрел кабанов разрешили в Орловской области

В течение полутора месяцев в Орловской области разрешена охота на кабанов. Выдано разрешение на отстрел 18 особей.

Управление экологической безопасности и природопользования региона утвердило сокращение численности охотничьих ресурсов. Отстрел кабанов разрешен до 15 октября. При этом ведомство ограничивает территорию угодий, где разрешена охота. Об этом пишет InfoOrel.ru.

Необходимость регулирования количества кабанов чиновники объясняют угрозой распространения болезней, которые переносят дикие животные.

Ранее охоту на диких кабанов открыли в Вологодской области. Будет проводиться выборочный диагностический отстрел кабанов для выявления вируса африканской чумы свиней.