Прямой эфир

Уголовное дело завели после смерти двух рабочих в Самарской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На предприятии в Самарской области двое рабочих погибли в результате возгорания газовоздушной смеси. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда.

Трагедия произошла на предприятии в Красноглинском районе Самары. Двое сотрудников проводили зачистку азотом резервуара для хранения жидкого кислорода. Произошло воспламенение газовоздушной смеси внутри емкости, в результате рабочие получили многочисленные ожоги. От травм оба сотрудника скончались на месте, сообщает НИА «Самара».

Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц». Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СК проводит проверку после смерти рабочего на заводе в Алексине
Дело завели после гибели рабочего на курском свинокомплексе

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017