Уголовное дело завели после смерти двух рабочих в Самарской области

На предприятии в Самарской области двое рабочих погибли в результате возгорания газовоздушной смеси. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда.

Трагедия произошла на предприятии в Красноглинском районе Самары. Двое сотрудников проводили зачистку азотом резервуара для хранения жидкого кислорода. Произошло воспламенение газовоздушной смеси внутри емкости, в результате рабочие получили многочисленные ожоги. От травм оба сотрудника скончались на месте, сообщает НИА «Самара».

Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц». Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.