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Напуганный гималайский медведь напал на сборщика ягод в Хабаровском крае

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В окрестностях села Кругликово района имени Лазо Хабаровского края на человека напал гималайский медведь. Мужчина собирал ягоды и напугал медведя, который тоже ими лакомился. Об этом сообщили в администрации села Кругликово.

Как рассказала глава местной администрации Снежана Жданова, гималайский медведь напал на мужчину со спины и ранил его. Пострадавший смог позвонить жене и сообщить о произошедшем. Она организовала местных жителей, которые нашли и помогли раненому.

Мужчина был госпитализирован в районную больницу. На данный момент он выписан и ждет, когда врачи разрешат снять швы. Об этом пишет ИА «Хабаровский край сегодня».

В комитете охотничьего хозяйства краевого МПР добавили, что, по словам пострадавшего, он успел ранить медведя ножом. Причиной нападения медведя называют то, что мужчина вспугнул поедавшего ягоду зверя.

Также в ведомстве отметили, что за этот сезон данный случай с пострадавшим — единственный в регионе.

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