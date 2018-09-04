В мэрии Москвы рассказали о запланированных на День города мероприятиях

В Москве в День города пройдет свыше 300 крупных мероприятий во всех округах столицы. Об этом 4 сентября сообщили в пресс-службе мэра Москвы Сергея Собянина.

Градоначальник рассказал, что мероприятия пройдут 8 и 9 сентября. «Ожидается, что в празднике примут участие порядка 10 млн человек. Уникальным подарком всем москвичам ко Дню города станет открытие концертного зала «Зарядье», — приводит агентство городских новостей «Москва» заявление пресс-службы Собянина. Мэр добавил, что концерты в новом зале пройдут уже в первые недели после открытия, а билеты на них уже в продаже.

Помимо этого, во всех округах Москвы запланированы 160 концертов и музыкальных программ, 90 выставок, лекций и творческих встреч, а также 100 мастер-классов и 20 благотворительных акций. Завершится праздник 20 тыс. залпов праздничного салюта — для этого подготовят 13 городских и 17 парковых точек запуска.

Основные общегородские праздничные мероприятия состоятся в субботу, 8 сентября. В воскресенье, 9 сентября, празднование Дня города переместится в жилые районы Москвы. Безопасность будут обеспечивать 39 тыс. сотрудников полиции, Росгвардии и народных дружинников, а также больше 4 тыс. сотрудников ЧОПов, пишет НСН.

27 августа сообщалось, что продажу алкоголя ограничат в Москве на День города.